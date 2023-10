Vittorio Ghidella, l'ultimo ad che portò la Fiat sul tetto d'Europa

Se c'è un manager del settore auto che viene ricordato con grandissima ammirazione, questo è senza dubbio Vittorio Ghidella. L'ingegnere di Vercelli riuscì a risollevare la Fiat dalla crisi degli anni '70 grazie al suo talento enorme, le sue grandi conoscenze, e la sua dedizione al lavoro.

Vittorio Ghidella, dopo un inizio in Fiat come tecnico cronometrista, quindi la direzione di Fiat-Allis, azienda che produceva mezzi agricoli, venne nominato dall'Avvocato Gianni Agnelli in persona come co-responsabile del settore automobili al fianco di Nicola Tufarelli, prima di prendere definitivamente il suo posto a gennaio del 1979.

Iniziò in quell'anno un periodo d'oro che andò avanti fino al 1987, quando Cesare Romiti, braccio destro di Agnelli, decise di sostituirlo, mossa che da molti venne considerata a posteriori uno dei più grandi errori mai commessi dalla Fiat.

E che qualcosa si sbagliò in quell'allontanamento lo si capisce dai numeri. Nel periodo in cui Vittorio Ghidella fu responsabile settore auto e poi amministratore delegato di Fiat, l'azienda torinese riuscì a divenire il primo produttore europeo nonché il quinto nel mondo, numeri che purtroppo la Fabbrica Italiana Automobili Torino non è più riuscita ad eguagliare.

Furono gli anni della Fiat Uno, di cui Ghidella è considerato il papà, ma anche della Fiat Croma, di recente immaginata in una veste moderna. Come dimenticarsi poi della Fiat Tipo, della Lancia Delta e della Thema, passando dall'Alfa Romeo 164 e arrivando fino all'Autobianchi Y10, l'antesignana della Ypsilon.

Insomma, vennero prodotte, realizzate e vendute alcune delle auto più note e di successo con il marchio Fiat e Lancia, trainate dalla Uno, che fu un boom a livello planetario. Fu poi sempre Ghidella ad apoggiare fortemente la posizione di Cesare Fiorio di puntare sulla Lancia come la vettura sportiva del gruppo, favorendo quindi i grandi successi nel mondiale rally con la 037 e poi la Delta.

Un lavoro a dir poco prezioso che gli valse il titolo di Cavaliere nel 1985. Dopo l'addio all'azienda torinese (sicuramente non solo per l'allontanamento di Ghidella), il declino è stato evidente e dal 1989 Fiat ha iniziato una parabola discendente, un -30% fino al 2023: chissà se si riuscirà mai ad invertire questo trend, ma probabilmente uomini con Ghidella non li troveremo più.