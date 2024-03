Vittoria Sainz, stampa spagnola: 'In Italia pompano solo Leclerc, Carlos mai rispettato'

La stampa spagnola mostra i muscoli dopo la vittoria di Carlos Sainz a Melbourne e il clamoroso ritiro di Max Verstappen, puntando il dito contro la Ferrari e l'Italia.

Storicamente i colleghi iberici hanno sempre difeso a spada tratta il loro pupillo e ancora di più quando è giunta l'ufficialità di Lewis Hamilton: "Sainz unico a vincere ma l'unico che rinnova a Leclerc", scrivevano.

Non hanno mai digerito il considerare il giovane monegasco migliore (a torto o a ragione) del figlio d'arte, e lo hanno rimarcato in queste ultime ore: “In Italia e in Francia pompano Leclerc, cosa che dà fastidio a Sainz”, scrive Marca. Il quotidiano sportivo ribadisce: “Ancora una volta davanti a Leclerc, che non ha fatto altro che cercare di dare la caccia a un fantasma per tutta la qualifica. In Italia e in Francia appenderanno lo stendardo dell’eroe monegasco, che è proprio ciò che più intimamente dà fastidio a Carlos”, aggiungendo come le aspettative verso Leclerc, secondo i giornalisti spagnoli, siano eccessive.

Ci va giù pesante anche Relevo secondo cui la Ferrari non ha mai rispettato Carlos Sainz, favorendo invece Leclerc, cosa che nei fatti non si è mai verificata: “Il madrileno è arrivato nella squadra italiana nel 2021 per essere, in teoria, il numero due all’ombra di un Charles Leclerc – scrivono - cui era stata affibbiata l’etichetta di 'futuro campione del mondo'”. E ancora: “A Maranello non sono mai stati in grado di valorizzarlo come avrebbe meritato. Quando c’erano dubbi sulla strategia, il favorito era Leclerc”.

Revelo ha ricordato la vittoria di Sainz a Singapore in una stagione a tinte Red Bull: “L’unica che la Red Bull si è lasciata sfuggire e che il pilota spagnolo è riuscito a portare in Italia. Non è stato Leclerc, no”.

Chiudiamo con As.com e il pezzo a firma Gesù Balseiro, che parla di “inverno gelido” di Sainz e di “Dolce vendetta” dello spagnolo. “L'operazione all'appendicite non è il colpo più duro che lo spagnolo ha subito quest'inverno”, scrive il collega che poi aggiunge: “Non un brutto gesto, nemmeno una tiepida critica alla squadra dei suoi sogni, che ha voluto scegliere qualcun altro. I grandi parlano in pista e Carlos Sainz ne ha parlato questa domenica: vittoria epica all'Albert Park, quando la Spagna dormiva e lui doveva stare a letto, davanti a Leclerc e Norris”.

