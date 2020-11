Il visualizzatore 3D della Pagani Huayra BC Roadster è il vostro nuovo passatempo

Ammirare da vicino una Pagani è un'emozione unica, oggi arriva un buon surrogato, il visualizzatore 3D creato in collaborazione con MHP. L'esperienza virtuale vi metterà a disposizione una Pagani Huayra BC Roadster completamente personalizzabile.

Potrete scegliere tra ben 51 colori primari e 18 secondari. Per un tocco "racing" sono a disposizione due tipologie di strisce adesive, anch'esse personalizzabili nel colore. È possibile scegliere tra quattro colori dei cerchioni e due varianti delle pinze dei freni. Non mancano le personalizzazioni degli interni, con 20 tipologie di pelli diverse e la possibilità di selezionare la tipologia di strumentazione! Non prendete sottogamba le combinazioni possibili, seppur virtuale è sempre la vostra hypercar da oltre 3 milioni di euro.

Una volta completata, la vostra Huayra sarà protagonista di uno spettacolare video, oppure, se preferite, potrete scattare delle foto (come quella presente ad inizio notizia). Il visualizzatore sfrutta la renderizzazione dell'Unreal Engine e tecnologie provenienti da Nvidia, Google e Monkeyway.

Horacio Pagani ha dichiarato in un recente video di aver creato la Huayra BC Roadster su consiglio dei suoi clienti affezionati, che consegnavano lettere di prenotazione di un modello non previsto scrivendo "BC Roadster". La nuova creatura di Pagani oltre ad essere bellissima ha anche dimostrato di essere veloce in pista conquistando il record per le vetture di serie a Spa-Francorchamps. Montato centralmente pulsa un 12 cilindri biturbo da 6.0 litri, sviluppato appositamente da Mercedes-AMG, capace di erogare 800 CV di potenza massima e 1050 Nm di coppia. Saranno pochi i fortunati proprietari: verranno prodotti 40 esemplari. La gamma Pagani si arricchirà nel prossimo futuro con la Huayra R da oltre 900 CV, un mostro pensato per la pista