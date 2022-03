Visitiamo il nuovo tracciato di Spa-Francorchamps: riuscite a vedere cosa è cambiato?

Il mondo del motorsport ha visto in questi primi mesi del 2022 una serie di rinnovi importanti per alcune delle piste più celebri: dopo i ritocchi applicati al Nürburgring Nordschleife in tempi record, ecco a voi i primi test effettuati sul tracciato belga di Spa-Francorchamps in vista delle nuove competizioni.

Come ben sappiamo, infatti, nel gennaio 2022 si stavano svolgendo i lavori di restyling di alcuni tratti di Spa-Francorchamps con l’intento di pavimentare meglio la pista, offrire un numero maggiore di tribune e, soprattutto, garantire condizioni di sicurezza ottimali in caso di incidenti.

Nell’onboard pubblicato qualche giorno fa possiamo goderci la vista dell’intero tracciato rinnovato per ben 3 minuti, percorrendolo integralmente sin dalla griglia di partenza: rispetto al passato la modifica all’iconico tratto Eau Rouge-Raidillon è ben evidente data la presenza di un’area run-off più larga sia alla base della curva 2, sia alla parte sinistra della curva 3.

Un ulteriore cambiamento lo si nota alla curva 2, detta anche Pouhon, dove l’area run-off è stata ampliata alla stessa maniera per garantire maggiore spazio di manovra in caso di incidenti. Infine, verso le curve 17 e 18 o Blanchimont è stato applicato asfalto fresco sempre con lo stesso intento. Insomma, che altro aggiungere: se siete fan del motorsport e volete prepararvi alla nuova stagione di corse nella fantastica pista belga, vi consigliamo caldamente la visione di questo breve filmato.