Visitate il Peterson Automotive Museum dal vostro PC: live streaming contro il Coronavirus

In questo delicato periodo di "quarantena", in cui tutti siamo chiusi in casa, diversi musei hanno aperto le loro sale in maniera digitale, creando tour virtuali e mettendoli a disposizione dei navigatori del web. Fra questi si aggiunge ora il Peterson Automotive Museum.

Il Virtual Tour costruito dal museo di Los Angeles è stato pensato "per gli appassionati d'auto alla ricerca di un'esperienza digitale in un periodo in cui le interazioni sociali sono portate allo zero". Il Peterson Automotive Museum, chiuso fino al 31 marzo, dunque trasmetterà in streaming delle visite guidate, gestite dal manager della collezione Dana Williamson.

Lungo un'ora, il tour vi permette di vedere one-off mai viste in circolazione, vetture rare oppure utilizzate in famosi film di Hollywood (da Jurassic Park a Ritorno al Futuro), auto dal grande interesse culturale e storico. Il museo sa bene che l'esperienza "dal vivo" è tutt'altra cosa, in questo periodo però in cui tutti siamo rinchiusi nelle nostre abitazioni può esser bello fare un tour virtuale della collezione - e senza volare fino a Los Angeles per giunta.

Il sito del Petersen ha anche pensato a delle attività "Edcational" gratuite per i più piccoli, mentre il tour vero e proprio è a pagamento - anche se costa appena 3 dollari, decisamente più economico rispetto ai 28 dollari necessari alla visita dal vivo. Inoltre chiunque, anche nel paesino più remoto dell'Italia (linea permettendo), può vedere la collezione Peterson dal proprio computer, una bella iniziativa non trovate? Nella fonte il link al sito ufficiale del museo, affrettatevi che alcune date e orari sono già sold out.