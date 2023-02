La visione del CEO Citroen è chiara: ci vogliono auto EV più piccole e leggere, basta SUV

Di recente il CEO di Citroen ha dichiarato che i SUV sono destinati a scomparire, ma in un’intervista rilasciata ai microfoni di Autocar, Vincent Cobee ha spiegato più nel dettaglio la sua visione del futuro, e più in particolare, quello che sarà “il mondo post-SUV”.

I SUV/Crossover sono stati - e sono tuttora - il segmento del momento, nonché un segmento capace di dettare le sorti di intere aziende, ma con l’avvento della mobilità elettrica piano piano si estingueranno, o almeno, è quello che pensa il CEO di Citroen: i designer sono alla ricerca di linee affusolante per migliorare l’efficienza, ma una volta ottenuta la forma perfetta, comunque ci si scontra contro il problema del peso e delle dimensioni, che restano comunque elementi che remano contro all’efficienza e dunque alla percorrenza.

“Nel mondo completamente elettrico, perdi autonomia a causa dell'aerodinamica, quindi il legame è molto più forte. Quindi tutto ciò che è alto o squadrato subirà una penalizzazione immediata della sua autonomia in un mondo di veicoli elettrici a batteria”.

Cobee si aspetta dunque un’era post-SUV che sarà caratterizzata da veicoli più piccoli, leggeri e dunque anche più divertenti da guidare, anche perché in Francia, per esempio, gli incentivi valgono solo su veicoli elettrici inferiori alle 2.4 tonnellate, e a breve questo limite potrebbe scendere a 1,8 tonnellate: “Ci sarà, ne sono abbastanza convinto, qualche forma di regolamento o direttiva o incentivo su pesi e dimensioni della batteria. Ora in Francia, se acquisti un'auto elettrica e pesa più di 2,4 tonnellate, non hai diritto agli incentivi. Quindi, se inizi a parlare di meno di due tonnellate e meno di 60kWh o 70kWh, i SUV ne risentiranno enormemente”.

Per seguire questa strada però, anche i metodi progettuali dovranno aggiornarsi, così da permettere l’utilizzo di materiali più leggeri ad un prezzo inferiore: “Fondamentalmente, finora l'industria automobilistica è: vuoi meno peso? Usa l'alluminio invece dell’acciaio… ma ciò significa che il costo è più alto. Penso che la vera sfida sarebbe meno peso a un costo inferiore, ma non è impossibile: dobbiamo farlo in base alla progettazione”.

E un chiaro esempio di questa filosofia è proprio l’ultimo concept presentato dalla casa francese, ovvero Citroen Oli, sostenibile e fatta con materiali riciclati.