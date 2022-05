La Vision AMG anticipa il futuro elettrico del reparto sportivo Mercedes

Mercedes-AMG ha pubblicato un breve trailer che anticipa almeno in parte quello che sarà il futuro EV del brand sportivo di Mercedes. Lo fa presentando la Vision AMG, una sorta di versione sportiva della recente Mercedes Vision EQXX concept, l’elettrica che percorre 10 km con 1 kWh.

La Vision AMG non si affida però alle specifiche tecniche, ma si concentra soltanto sul lato estetico che caratterizzerà la svolta elettrica di AMG. A tal riguardo, Phillipp Schiemer, CEO di Mercedes-AMG, ha affermato che: “Con questo studio, stiamo offrendo un primo assaggio di come stiamo trasferendo il DNA AMG nel futuro completamente elettrico, a partire dal 2025”.

Quest’ultima affermazione fa pensare che la prima vettura elettrica AMG potrebbe essere quindi molto più vicina del previsto, e chissà che non possa essere proprio una versione stradale della Vision AMG. La vettura si basa sulla piattaforma AMG.EA, una delle tre nuove piattaforme specifiche per auto EV che Mercedes lancerà nel 2025 appunto, e verrà mossa da un motore a flusso assiale, che riesce a produrre una potenza decisamente superiore ai motori elettrici tradizionali.

In termini estetici invece, il profilo della Vision AMG ricorda molto da vicino quello della Vision EQXX, ma presenta dettagli inediti che la rendono subito più appariscente, a partire dal frontale, dove non manca l’ampia calandra che ricorda le AMG GT, e i gruppi ottici che riprendono la stella a tre punte del marchio Mercedes. Al posteriore invece c’è un ampio diffusore in tinta nera che ha un sistema di aerodinamica attica, che viene poi valorizzato da una tripletta di gruppi ottici tridimensionali dalla forma cilindrica, che ricordano sei tubi di scarico incandescenti.

Infine ci sono dei cerchi carenati simili a quelli delle nuove monoposto da F1, che però hanno diverse lamelle che si possono aprire e chiudere per gestire al meglio i flussi d’aria attorno all’auto. Il rimando alla monoposto da corsa è evidente poi negli accostamenti cromatici, con la carrozzeria grigia a contrasto con dettagli turchesi, a cui si aggiunge il motivo con la stellina a tre punte di Mercedes nella parte posteriore.