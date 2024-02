Visa Cash App RB F1 Team, com'è nato il nome più criticato di sempre?

Il 2024 della Formula 1 è iniziato “a bomba”, come si suol dire, con diverse novità clamorose come il passaggio di Hamilton in Ferrari dal 2025 e il cambio nome per la Scuderia AlphaTauri: Visa Cash App RB F1 Team è il peggior nome che una squadra ricordi? Ecco come tutto è nato...

Inutile far finta di nulla: il circus della F1 esiste perché attorno allo sport, alle vetture e ai piloti girano soldi e sponsor. Un assioma amplificato dall’arrivo di Liberty Media, che ha trasformato la massima serie motoristica in uno show a 360 gradi. Magari c’è un pizzico di cuore in meno in tutto ciò che si fa, ma lo spettacolo è assicurato. Nella F1 di oggi, dunque, è facile che una squadra cambi pelle da una stagione all’altra. La Scuderia AlphaTauri che abbiamo visitato a Faenza già non esiste più, sostituita dalla nuova Visa Cash App RB F1 Team, un nome che di fatto non ha trovato un singolo sostenitore sui social network. Com’è nata un’idea simile?

Che Visa volesse avvicinarsi al mondo Red Bull era cosa nota, è circa un anno che l’azienda sta corteggiando il vincente team di F1. Con la sponsorizzazione della Scuderia AlphaTauri, l’idea era di omaggiare in qualche modo Red Bull stessa, pensando così alla collezione Flying Bulls del fondatore Dietrich Mateschitz nel nome della squadra è stato inserito Racing Bulls (RB).

A confermare questa versione è stato Peter Bayer, CEO di Visa Cash App RB, nel corso di un’intervista a RacingNews365. “Abbiamo dovuto cambiare tutto, il nome dell’azienda, ogni singolo aspetto legale e finanziario, è stato uno sforzo notevole. Pensiamo in ogni caso che RB si adatti bene alla famiglia, ricorda anche Red Bull, per quanto riguarda Visa e Cash App invece parliamo di due realtà giganti ed entrambe volevano collaborare con noi, abbiamo pensato perché non chiamare la squadra Visa Cash App RB Formula 1 Team? Nessuno chiama l’Aston Martin ‘Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team’, nessuno dice ‘Moneygram Haas F1 Team’... Dobbiamo solo essere realisti e concentrarci sul contenuto: abbiamo un’auto bellissima e veloce”.

Vedremo, dunque, come i vari telecronisti di F1, gli esperti del settore e i tifosi decideranno di accorciare il nome del neonato team Visa Cash App RB, magari Racing Bulls? O semplicemente RB? Visa RB? Diteci pure la vostra preferenza nei commenti...