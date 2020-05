Virtual GP di Formula E: Wehrlein trionfa a Monaco e batte il leader Gunther

Pascal Wehrlein del team Mahindra Racing si è aggiudicato la terza gara del campionato virtuale di Formula E Race at Home, interrompendo la striscia positiva del leader Maximilian Gunther.

Il 2020 sarà il primo anno dal 1954 che non vedrà alcuna monoposto sfrecciare sulle strade del Principato di Monaco per lo storico Gran Premio. La Formula E ha voluto celebrare il leggendario circuito cittadino con una tappa del campionato online Race at Home, a sostegno dell'UNICEF.



Pascal Wehrlein del team Mahindra Racing ha conquistato una vittoria piena nel terzo round della serie, rientrando in corsa per la conquista del titolo finale. Il leader del campionato Maximilian Gunther, della BMW i Andretti Motorsport, per la prima volta non riesce a trionfare ma si posiziona sul gradino più basso del podio. (Qui la classifica completa della gara)



Wehrlein è riuscito da subito a fare il vuoto dietro di sé, tagliando il traguardo davanti a Vandoorne e al favorito Gunther, che guida ancora il campionato online con 20 punti di vantaggio grazie alle due precedenti vittorie.



L'imprevedibilità della Formula E si è confermata anche oggi già nella sessione di qualifiche, quando Gunther si è qualificato solo sesto. Il tedesco ha poi approfittato delle concitate fasi iniziali della gara per recuperare fino al terzo posto, non riuscendo però a colmare il divario che lo separava da Wehrlein e Vandoorne.



La giornata è cominciata con il trionfo di Kevin Siggy nella Challenge Race, che ha dominato dal primo all'ultimo giro. Lo sloveno ha battuto piloti professionisti come Sophia Floersch e Alex Lynn, allungando in classifica generale.



L'ABB Formula E Race at Home Challenge torna sabato 16 maggio alle 16:30, per un quarto round che si terrà sulla riproduzione online del circuito di Hong Kong.



I tifosi, intanto, possono partecipare alla Bosch Design at Home Challenge, disegnando il trofeo che andrà al pilota che vincerà il campionato online. L'idea vincente sarà realizzata da stampanti 3D utilizzando esclusivamente materiali sostenibili. Ogni partecipante può caricare la sua proposta nella sezione dedicata del sito che trovate in basso nella Fonte.