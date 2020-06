Campionato virtuale Formula E: Wehrlein al comando della classifica, oggi il gran finale

Pascal Wehrlein ha conquistato la sua terza vittoria nella Race at Home Challenge della ABB FIA Formula E a sostegno dell'UNICEF e ha preso il comando della classifica con un solo round rimasto prima della fine del campionato.

Il pilota della Mahindra Racing ha conquistato la Julius Baer Pole Position raggiungendo i punti in classifica piloti di Stoffel Vandoorne della Mercedes-Benz EQ, che si è qualificato solo al quinto posto.



Poi, ha guidato una gara impeccabile conquistando la bandiera a scacchi davanti a Oliver Rowland della Nissan e.dams e al debuttante della Audi Sport ABT Schaeffler Kelvin Van der Linde, che è arrivato terzo dopo un sorpasso dell'inglese negli ultimi secondi.



Partito quinto, Vandoorne ha prima effettuato un fantastico doppio sorpasso nel primo giro per salire al terzo posto, poi ha subito un incidente ed è tornato quarto, posizione che non è più stato in grado di migliorare.



Il quarto posto assicura a Vandoorne la possibilità di continuare la caccia al titolo, con soli sette punti di svantaggio dietro Wehrlein e un atto finale sulla riproduzione virtuale del circuito di Berlino Tempelhof, dove il belga ha iniziato in pole l'ultima volta.



Nonostante la vittoria di Werhlein, il campionato resta ancora tutto da giocare grazie ai doppi punti offerti nella gara di oggi 7 giugno 2020, con Vandoorne, Guenther e Rowland ancora matematicamente in grado di sollevare il trofeo.



All'inizio della giornata di ieri 6 giugno, Lucas Muller ha vinto la Challenge Race e ha confermato che partirà secondo nella gara di oggi, mentre Kevin Siggy - che è arrivato secondo - partirà comunque dalla prima posizione grazie al punteggio inattaccabile accumulato sinora. Il titolo dei gamer si giocherà tutto nell'ultimo round.



La Race at Home Challenge torna dunque oggi alle ore 16:30, sulla riproduzione virtuale del circuito di Tempelhof, Berlino.