Virtual GP di Formula E: Maximilian Gunther vince la seconda gara di campionato

Maximilian Gunther della BMW i Andretti Motorsport conquista un'altra importante vittoria sulla pista 'Electric Docks', nel secondo round della ABB Formula E Race at Home a sostegno dell'UNICEF, e consolida la sua posizione in classifica del campionato online.

Il 22enne, che ha conquistato la vittoria nel Round One lo scorso fine settimana sulla pista virtuale di Hong Kong, si è ritrovato saldamente in prima posizione dopo l'incidente del connazionale Pascal Wehrlein chiudendo con un ampio margine di sette secondi sul primo inseguitore Robin Frijns, arrivato secondo, e Nico Müller, terzo.



Stoffel Vandoorne della Mercedes-Benz EQ, che è nuovamente partito in pole, ha ripetuto lo stesso errore del primo round. Dopo un contatto alla prima curva infatti ha ceduto la prima posizione a Gunther.



Il giovane tedesco non è mai sembrato in grande difficoltà, se non per la sfida lanciatagli da Pascal Wehrlein della Mahindra Racing, che era arrivato a soli tre decimi di distanza da Gunther prima di sbattere contro il muro e lasciare al suo connazionale via libera verso la bandiera a scacchi.



All'inizio della giornata, il gamer bulgaro Peyo Peev ha dominato nella Challenger Race, correndo primo dall'inizio alla fine della corsa e vincendo la sfida con il favorito pre-gara Kevin Siggy. Il primo classificato della serie Challenger vincerà un giro in pista su una vera monoposto Formula E quando riprenderà il campionato.



Nel frattempo, tutti gli occhi rimangono puntati su Gunther, che mira a continuare la sua striscia positiva anche sabato 9 maggio alle 16.30, nel terzo round dell'ABB Formula E Race at Home Challenge sul circuito di Monaco.