La Viper GTS-R che corse la 24 ore di Le Mans va all'asta ma prima torna in pista con Stig

Tra pochi giorni ci sarà il via della centesima edizione della 24 ore di Le Mans che si preannuncia più interessante che mai con le nuove hypercar e graditi ritorni provenienti da oltreoceano: due Cadillac LMDh e la speciale Chevrolet Corvette NASCAR del Garage 56, ma in passato c’era la Dodge Viper GTS-R che dominava in categoria GT.

E una di quelle Viper dominatrici a Le Mans andrà in vendita in occasione del centenario dell’iconica competizione endurance presso la casa d’asta RM Sotheby’s domani, venerdì 9 giugno 2023, con un prezzo stimato che si aggira tra i 600 e i 700 mila euro. Nel frattempo è stata portata un’ultima volta in pista da Ben Collins, il pilota che si celava sotto al casco di “The Stig” di Top Gear, che l’ha definita un capolavoro a 10 cilindri.

L’esemplare in questione è una Chrysler Viper GTS-R del 1996 (non si chiamava Dodge perché in Europa non esisteva il brand) che ha corso diverse competizioni, tra le quali figura appunto la 24 ore di Le Mans 1997, dove concluse al 5 posto di categoria guidata dall’equipaggio composto da Justin Bell, John Morton e Pierre Yver. Non si tratta dunque di uno di quegli esemplari che vinsero per tre anni consecutivi, dal 1998 al 2000, ma si tratta comunque di una vettura che è rimasta nella storia di Le Mans e delle gare endurance in generale (anche la versione di serie resta un'icona, la primissima Dodge Viper della storia è stata venduta per quasi 300.000 euro).

E pensare che gli avversari la “snobbavano”, definendola "un’auto da corsa col motore di un camion", per via del suo colossale V10 da 8.0 litri che ancora oggi impressiona per la prontezza di risposta e il sound che genera. Dunque mettetevi comodi e gustatevi l’ultimo giro della Vipera.