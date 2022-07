Violento incidente distrugge Lamborghini Urus: foto dell'auto dopo incendio

Mentre Lamborghini rende il SUV Urus più sportivo negli stabilimenti di Sant’Agata Bolognese, dagli Stati Uniti giungono le preoccupanti fotografie di un Lamborghini Urus del 2021 distrutto dopo un incidente. Ecco le immagini e la descrizione dell’accaduto da parte delle autorità.

Gli scatti pubblicati su Facebook dal Fort Lauderdale Fire Rescue e ripresi dal Miami Herald rivelano la devastazione del SUV del Toro dopo uno scontro a velocità elevata con un Nissan Pathfinder. Secondo quanto riportato dalle autorità, la Nissan aveva la precedenza all’incrocio interessato ma, sfortunatamente, il conducente della Lamborghini Urus ha ignorato lo stop procedendo ad alta velocità. DI conseguenza, l'autista del Pathfinder ha colpito a T l'Urus facendolo volare in aria fino allo scontro con una casa vicina. Dopodiché, il SUV ha preso fuoco.

Nessuno è rimasto ferito da tutto ciò, ma il giovane statunitense alla guida della Lamborghini Urus, identificato poi dal Miami Herald, sarebbe scappato dopo l’incidente stordito e confuso, recandosi in ospedale e chiamando la polizia per negare di aver lasciato intenzionalmente la scena.

Le autorità, pertanto, hanno etichettato l’accaduto come un hit-and-run ma non hanno diffuso alla stampa alcun dettaglio relativo all’eventuale accusa per il conducente del SUV bianco che, come potete vedere dalle immagini in copertina e in calce alla notizia, è irrecuperabile.

