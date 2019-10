Da Vintage Electric una potente e-bike ispirata alla Shelby Cobra

Uno dei migliori aspetti del recente boom di e-bike è l’implicito revival anni ‘70 e ‘80 che sta avvenendo a livello di design. Ce lo dimostra una volta di più un nuovo modello di Vintage Electric (un nome che è tutto un programma), azienda di biciclette elettriche situata in California.

Parliamo di una e-bike davvero particolare, creata in collaborazione con lo storico marchio americano Carrol Shelby. Una Roadster e-bike ispirata alla Shelby Cobra e al suo DNA, si parte infatti dalla colorazione N6 Metallic Blue del telaio, identica a quella usata tipicamente per le auto. Presente sul telaio anche il tipico badge Shelby Cobra, per non parlare delle prestazioni.

Questa e-bike si presenta sul mercato con una grande batteria da 1.123 Wh, allocata in un case di alluminio. Vintage Electric promette, grazie a questo accumulatore, di farvi percorrere 120 km di strada con una singola carica a velocità ridotta, oppure 64 km alla massima velocità. Sulla bici poi troviamo freni a disco idraulici, cinque modalità di potenza, telaio in alluminio, una grande luce LED frontale.

La sua velocità massima può toccare i 58 km/h, dunque anche meglio di qualsiasi 50cc in Race Mode, mentre con velocità limitata non si va oltre i 32 km/h. Comunque troppo per l’Europa, dove per essere commercializzata come e-bike dovrà stare entro i 25 km/h, purtroppo...