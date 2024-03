Vinse 136 milioni alla lotteria nel 2014: ora ha una flotta di supercar e una scuderia

Un meccanico automobilistico, Neil Trotter, residente nel Surrey, Regno Unito, ha visto cambiare radicalmente la sua vita una decade fa, quando vinse alla lotteria. Con solamente 13 dollari investiti in biglietti, egli ha potuto realizzare i suoi sogni nel mondo delle corse automobilistiche.

Una delle prime azioni intraprese da Trotter dopo la fortunata vincita fu liberarsi della sua modesta Ford Focus, sostituendola con una sfavillante McLaren 650S Spider del 2014, impreziosita da una targa personalizzata a un prezzo complessivo di 127.000 dollari.

La sua passione per le automobili di lusso lo ha portato ad arricchire la sua collezione con una Jaguar e una Porsche, completando così una flotta di supercar da fare invidia. Oltre agli acquisti automobilistici, Trotter ha investito parte del suo tesoro nella compra di una vasta tenuta di 500 acri, dotata anche di un pittoresco lago privato (tempo fa vi mostrammo anche il parco auto niente male dei Ferragnez).

Abbracciando la sua passione per le corse automobilistiche, Trotter ha fondato anche la sua squadra di corse denominata "Chameleon Motorsport". Infatti, prima della sua fortunata vincita, Trotter si dedicava alle gare Hot Rod, Stock Hatch e alla BMW Compact Cup, dimostrando le sue abilità con un buon sesto posto nel 2013.

Nonostante la sua passione per le corse, prima della vincita, Trotter era stato costretto a sacrificare questo interesse a causa degli impegni lavorativi e delle risorse finanziarie associate alla partecipazione alle competizioni automobilistiche. Dopo essere diventato ricco però Trotter ha dedicato gran parte del suo tempo alle sue passioni, e adesso, oltre a possiede un numero di auto di lusso di tutto rispetto, dedica la sua vita alla sua preziosa scuderia.

A proposito di ricchi nel mondo dell'automotive, il magnate Giovanni Ferrero, noto per la Nutella, è l'imprenditore più ricco d'Italia con 39,1 miliardi di dollari. Al terzo posto però si è recentemente fatto posto Piero Ferrari, erede della casa automobilistica, con 7,6 miliardi di patrimonio, una sorta di new entry tra i paperoni d'Italia, considerando che le quote azionarie di Ferrari ultimamente sono andate molto in alto.

