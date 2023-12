La VinFast VF8 ottiene 4 Stelle su 5 ai test EuroNCAP

Il crossover vietnamita VinFast VF8 ottiene 4 stelle su 5 ai test EuroNCAP riservati alla sicurezza del veicolo. Un risultato decisamente buono per il modello che si appresta a debuttare negli USA e in Europa.

Nello specifico VinFast VF8 ha ottenuto un livello di sicurezza del 76% per i passeggeri adulti e dell'89% per i bambini, e poi ancora del 77% per gli utenti della strada "vulnerabili" e un buon 79% per quanto riguarda invece i suoi sistemi di assistenza alla guida.

Risultati, come già sottolineato, buoni ma non perfetti. Soprattutto se li si compara con quelli ottenuti da una sua diretta concorrente come la Tesla Model Y (ecco come potrebbe essere il restyling della Model Y). Il modello a ruote alte di Elon Musk, infatti, allo stesso esame - ma con protocolli differenti - ha riportato valutazioni più alte rispetto alla vietnamita. Una vittoria schiacciante su tutti i campi (tranne uno): 97% per la protezione degli adulti, 87% per i bambini, 82% per i pedoni e 98% per i suoi sistemi di assistenza.

Comunque sia per il modello Vinfast, diventata la terza casa automobilistica più preziosa al mondo, si parla comunque di un successo considerevole. Le analisi dell'EuroNCAP, svolte seguendo il nuovo protocollo, hanno riportato una sicurezza generale sufficiente, anche se sono presenti alcune pecche strutturali della vettura e si sono verificati alcuni malfunzionamenti durante la prova, come l'airbag laterale che non è esploso, rimanendo bloccato nel rivestimento interno.