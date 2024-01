Vinfast VF3, l'elettrica che ricorda un Bronco in miniatura e costa meno di 20.000 euro

Mese dopo mese, Vinfast sta acquisendo sempre più credibilità nel panorama automotive mondiale, a metà 2023 era la terza casa automobilistica più preziosa al mondo. Se finora il marchio vietnamita ci ha abituati a berline e SUV di alta fascia, guardate oggi la nuova VF3 dal prezzo super accessibile.

In arrivo negli Stati Uniti, la nuova Vinfast VF3 ha un aspetto davvero accattivante, ricorda un piccolo fuoristrada, un Ford Bronco in miniatura o un Suzuki Jimny sotto steroidi. Il realtà il suo utilizzo è pensato soprattutto per gli spostamenti cittadini, vista la sua natura elettrica e il prezzo: Vinfast anticipa che sarà probabilmente al di sotto dei 20.000 dollari, circa 18.000 euro al cambio attuale.

Lunga appena 3,19 metri, larga 1,68 metri e alta 1,62 metri, la VF3 è più corta di quasi un metro rispetto alla principale concorrente americana, ovvero la Chevrolet Bolt. Anche se non abbiamo molti dettagli ufficiali a disposizione, Vinfast assicura che con una carica è possibile percorrere circa 200 km; un’autonomia forse un po’ scarsa per le strade americane, una vettura di questo tipo però potrebbe fare faville in Europa, speriamo infatti che Vinfast porti il modello quanto prima nel vecchio continente e con un prezzo inferiore ai 20.000 euro.

Nonostante le dimensioni compatte, la vettura offre uno schermo centrale touch da 10 pollici per l’infotainment e uno spazio di carico da ben 550 litri con la seconda fila di sedili abbattuta. Con tutti i sedili in posizione il modello è omologato per trasportare 4 persone in totale. Certo non sappiamo ancora come si comporta sul fronte della sicurezza, nel frattempo la Vinfast VF8 ha guadagnato 4 Stelle su 5 negli ultimi test EuroNCAP, aspettiamo buone nuove anche in merito a questo modello.