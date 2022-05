Le VinFast VF 8 e VF 9 arrivano in Europa: i prezzi delle auto elettriche vietnamite

VinFast è una nuova casa automobilistica vietnamita fondata nel 2017 che sta cercando di espandersi in tutto il mondo con i suoi primi veicoli. Fra questi abbiamo i modelli VF 8 e VF 9 che ora hanno un prezzo per l'Europa.

Partendo proprio dal Paese nord americano, scopriamo che il marchio vietnamita ha intenzione di iniziare le consegne già nella seconda metà del 2022, offrendo sia la VF 8 che la VF 9 nelle configurazioni Eco e Plus. Con la VF 8 Eco sarà possibile scegliere fra 420 km e 471 km di autonomia, con prezzi a partire da 50.850 dollari canadesi per la batteria più piccola e 51.250 dollari canadesi per la batteria più grande. La VF 8 Plus avrà 400 km e 447 km di autonomia, con prezzi rispettivamente da 59.350 e 59.750 dollari canadesi. Con la VF 9 Eco siamo invece a 69.150 CA e 75.650 CA per le due batterie, mentre con la VF 9 Plus arriviamo a 69.750 e 76.250 CA.

Arriviamo così alla nostra Europa, dove le vetture VinFast verranno inizialmente vendute in Francia, Germania e Paesi Bassi, fra i mercati elettrici più sviluppati del vecchio continente. In Francia l'offerta più conveniente: si parte dai 43.050 euro della VF 8 Eco con batteria più piccola e si arriva ai 64.100 euro per la VF 9 Plus con batteria più grande. I prezzi peggiori si trovano per ora nei Paesi Bassi, dove la VF 8 Eco parte da 44.350 euro e si arriva ai 64.650 euro della VF 9 Plus con batteria maggiorata.

A proposito di batterie. La VF 8 monta batterie da 82 kWh e 87,7 kWh, per autonomie che vanno dai 400 km ai 471 km. La VF 9 invece offre 92 kWh e 123 kWh, offrendo un range che va da 423 km fino ai 594 km. A leggere questi dati, sembra proprio che VinFast debba lavorare ancora molto per raggiungere un'alta efficienza, siamo in ogni caso curiosi di vedere queste nuove vetture elettriche in Europa.



Prossimamente in line-up potrebbe arrivare anche la Vinfast e34 per fare concorrenza alla Dacia Spring, anche se per il momento è stata commercializzata solo in Vietnam.