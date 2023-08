Vinfast è ora la terza casa automobilistica più preziosa al mondo: i dati a sorpresa

VinFast, il produttore automobilistico vietnamita, ha fatto il suo ingresso sul mercato azionario del Nasdaq il 15 agosto dopo una fusione SPAC con Black Spade Acquisition Company. Il mercato si è aperto con un valore iniziale di 37,06 dollari. In due settimane le azioni sono salite rapidamente, chiudendo, nella giornata di ieri, a 82,35 dollari.

Il fondatore Pham Nhat Vuong, l'uomo più ricco del Vietnam, controlla circa il 99% delle azioni dell'azienda, il che limita la disponibilità per gli investitori. Fondata solo sei anni fa, VinFast ha rapidamente guadagnato terreno nel mercato automobilistico internazionale. Attualmente, il marchio è classificato come il terzo produttore automobilistico più prezioso al mondo per capitalizzazione di mercato, superato solo da Tesla e Toyota.

Tuttavia, il mercato delle azioni di VinFast è stato soggetto a notevole volatilità a causa della piccola quantità di azioni disponibili al pubblico (1,3 milioni). Ciò ha portato a oscillazioni significative nel prezzo delle azioni, che sono aumentate e diminuite in modo significativo durante le sessioni di negoziazione recenti.

VinFast attualmente vende il suo crossover elettrico VF 8 negli Stati Uniti e prevede di iniziare le consegne del SUV VF 9 a tre file entro la fine dell'anno, la campagna marketing all'epoca fu singolare, dato che Vinfast regalava ben 3 anni di ricarica agli acquirenti. L'iniziale entusiamo è stato solo smorzato da ritardi nelle consegne e alcuni richiami. Tuttavia, secondo Experian, sono state consegnate solo 151 vetture nei primi sei mesi dell'anno.

VinFast sta pianificando di costruire uno stabilimento in Carolina del Nord e ha recentemente tenuto una cerimonia inaugurale in vista dell'inizio della produzione nel 2025. La rapida ascesa delle azioni di VinFast riflette l'entusiasmo degli investitori nei confronti dell'industria automobilistica elettrica emergente.

In Europa invece, Vinfast è pronta a debuttare con il modello VF8, del quale saranno disponibili due versioni di nome Eco e Plus con autonomie dichiarate che vanno dai 400 ai 420 km.