VinFast scatenata: negli USA regala 3 anni di ricariche gratis o un Wallbox casalingo

Nelle ultime settimane stiamo riportando sempre più notizie a proposito di VinFast, il nuovo marchio della mobilità elettrica proveniente dal Vietnam. Il brand è quantomai scatenato e ora arriva una nuova offerta: 3 anni di ricariche gratuite con l'acquisto di una VF 8 o VF 9.

VinFast non ha alcuna intenzione di rimanere confinata al Vietnam, proprio in questo mese di giugno ha confermato l'offensiva per andare alla conquista dell'Europa, con l'apertura di oltre 50 negozi Vinfast nel vecchio continente e la commercializzazione ufficiale delle VF 8 e VF 9. La società si è fatta notare per via del suo servizio di batterie in abbonamento, che può abbassare il costo iniziale di acquisto, ora però aggredisce anche gli USA con un'offerta abbastanza clamorosa.

Acquistando una nuova EV vietnamita si può scegliere fra 3 anni di ricariche gratuite presso le colonnine convenzionate (Electrify America) oppure un Wallbox casalingo gratuito con ricarica di Tipo 2. L'offerta è valida fra il 31 maggio e il 30 settembre 2022 In Europa invece andrà in maniera leggermente diversa: ogni nuova VinFast arriverà con un anno di Guida Autonoma di Livello 2+ con Smart Services, ricompense che negli USA si aggiungono a quelle delle ricariche o dell'home charger.