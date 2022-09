VinFast pronta a debuttare in Europa: il SUV VF 8 disponibile in due versioni

VinFast è un nome ancora poco conosciuto nel nostro Paese, presto però potrebbe diventare molto popolare e sgambettare marchi ben più blasonati. Parliamo del produttore di automobili vietnamita che si sta preparando per debuttare in Europa in grande stile.

Brand del gruppo Vingroup, VinFast sta preparando il suo lancio globale dopo il discreto successo raccolto in patria - con e-scooter e auto elettriche. Sotto i riflettori c'è ora il VF 8, un SUV mid-size di segmento C che potrebbe incuriosire parecchi utenti, la gamma VinFast però non finisce qui, abbiamo infatti in portfolio anche una mini auto chiamata VF 5, due compatte come le VF 6 e VF 7, il SUV Full Size VF 9.

Secondo il marchio, in 48 ore ci sono state 24.000 prenotazioni dei SUV VF 8 e VF 9, con le prime 100 unità consegnate ai clienti lo scorso lunedì (negli USA VinFast regala 3 anni di ricariche). Dopo queste prime 100 VF 8 consegnate, in programma c'è la consegna di altre 5.000 unità negli Stati Uniti, Canada ed Europa - prevista per il prossimo mese di novembre.

La VF 8 in particolare, la prima vettura del marchio vietnamita a sbarcare nel vecchio continente, è un SUV elettrico disponibile in due versioni. Eco offre 260 kW di potenza e fino a 420 km di autonomia, Plus invece arriva fino a 300 kW di potenza con 400 km di autonomia. È ancora presto per sapere a quale prezzo verrà commercializzato in Europa (VinFast annuncia 50 nuovi store in Europa), e quando arriverà effettivamente in Italia, ma aspettiamo nuovi dettagli con estrema curiosità.