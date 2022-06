VinFast annuncia 50 store in Europa: arrivano le EV con batterie in abbonamento

La nuova mobilità elettrica sta dando modo a start-up molto interessanti di farsi strada sul mercato globale. Solitamente siamo abituati a sentire di nuove aziende cinesi pronte a sbarcare in Europa, oggi invece torniamo a parlare di VinFast, la compagnia vietnamita specializzata in auto elettriche.

L'automaker ha annunciato che verranno aperti almeno 50 negozi in tutta Europa, anche se al momento non sembra esserci traccia dell'Italia. Nella prima fase verranno coinvolti Paesi come la Germania, la Francia e i Paesi Bassi. VinFast è la nuova azienda elettrica del gruppo VinGroup, enorme conglomerata vietnamita che spazia dalla sanità privata ai parchi a tema. Le prime automobili create dal marchio sono state la VF e35 e la VF e36, ora invece a listino abbiamo le VF 8 e VF 9 (le VinFast VF 8 e VF 9 arrivano in Europa).

Con la produzione localizzata in Vietnam, il marchio ha sin da subito avuto intenzione di espandersi negli USA e in Europa, dove per l'appunto verranno prossimamente aperti oltre 50 VinFast Store. Almeno 25 di questi verranno aperti in Germania, in particolare in città come Francoforte, Berlino, Colonia, Oberhausen e Amburgo. Ben 20 store saranno aperti in Francia, sicuramente nelle città di Parigi, Marsiglia, Nantes, Nizza, Montpellier, Aix en Provence e Metz. Nei Paesi Bassi sorgeranno almeno 5 negozi, con Amsterdam che sarà la prima città ad averne uno.

Insomma VinFast è davvero agguerrita e debutterà in Europa con un servizio particolare: offrirà le sue batterie in abbonamento, anche se i prezzi cambieranno da Paese a Paese. Volete un esempio? In Europa la VF 8 viene proposta a 599 euro al mese con batteria inclusa oppure 43.350 euro più 120 euro di abbonamento batterie al mese. La VF 9 costa 899 euro al mese con batterie incluse, oppure 59.150 euro più 150 euro al mese per la batteria in abbonamento.

Secondo il produttore, i clienti europei che acquisteranno una vettura elettrica VinFast nel 2022 e nel 2023 potranno avere dei vantaggi a vita sul modello scelto, inoltre chiunque ordinerà una VF 8 o una VF 9 dall'1 giugno al 30 settembre 2022 avrà un anno della suite VinFast Smart Driving con Guida Autonoma di Livello 2+ con Smart Services. La consegna dell'auto, totalmente gratuita, è prevista direttamente a domicilio.