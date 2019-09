Vincono una Tesla Roadster con i Referral e costruiscono un garage apposito

Quanti fra voi conoscono già la famiglia What's Inside? Per chi non sapesse nulla facciamo un breve recap: si tratta di una famiglia diventata famosa per un canale YouTube dedicato al mondo Tesla (e non solo), che ora sta per costruire la casa e il garage dei sogni, a misura di Tesla Roadster.

La famiglia possedeva già una Roadster originale, con la quale ha imbottito il canale di interessanti video, ora grazie al Programma Referral di Tesla però - che oltre a regalare km gratis presso i Supercharger mette in palio anche diverse Tesla Roadster - ne avrà una di nuova generazione, gentilmente offerta da Elon Musk e soci (quando si dice la fortuna eh...).

In attesa della nuova bestia elettrica, che promette di essere una delle auto di produzione più veloce del mondo, la famiglia sta costruendo non solo la casa dei propri sogni, anche un garage a misura di Tesla Roadster. Sarà una struttura separata dal resto della casa, una sorta di "fienile" tecnologico all'interno del quale ricaricare la nuova Roadster.

Per saperne di più sul progetto vi basta cliccare Play ai video in pagina, con la famiglia What's Inside al completo che vi spiega progetti e ambizioni. Bello preparare una casa a misura di Tesla, con centinaia di metri di cavi allocati fra le mura - utili a trasportare audio, elettricità, dati delle telecamere di sicurezza, interruttori, alimentare sensori di rilevamento di fumo e acqua e quanto altro di tecnologico si possa pensare.