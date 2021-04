Vince una Mitsubishi Lancer Evo IX e la distrugge il giorno successivo

C'è una scena in The Fast and the Furious: Tokyo Drift dove al protagonista viene detto “La Evo rossa è tua”. Ad un uomo gallese di nome Adam è successa la stessa identica cosa, vincitore di una Evo rossa grazie ad una lotteria. Purtroppo in questo caso la storia da film si è fermata al primo atto.

Dream Car Giveaways è una realtà conosciuta nel Regno Unito. L'idea è semplice: prendere il classico funzionamento di una lotteria ed applicarlo ad auto di prestigio. Va quindi acquistato uno o più biglietti per poi sperare nella dea bendata. In questo caso la fortuna ha consegnato ad Adam una Mitsubishi Lancer IX FQ-320 con circa 110.000 chilometri sul tachimetro, storico completo degli interventi in officina, poche e lievi modifiche e una verniciatura nuova di zecca. A giudicare dalle foto sul sito DCG - una è visibile in calce - la Evo era davvero in ottime condizioni.

L'annuncio del vincitore è stato accompagnato sui social da questo commento: “Un fantastico esemplare, sono sicuro che macinerà tanti altri chilometri in allegria!”. Si tratta effettivamente di un modello leggendario, in edizione limitata per il Regno Unito e con un paio di cambi d'olio già pagati. Cosa potrebbe andare storto?

Il commento sui chilometri ancora da percorrere si è rivelato sadicamente ironico, perché nella giornata successiva la polizia di Pontypridd, una comunità nel Galles meridionale, ha annunciato sui propri canali social la distruzione in un incidente, senza altre vetture coinvolte, di una Lancer Evo IX rossa.

È proprio lei, la conferma è arrivata dalla stessa Dream Car Giveaways, che ha voluto smorzare i toni beffardi nei confronti del neo-proprietario: “Come molti di voi sapranno, sfortunatamente la Evo è stata distrutta in un incidente questa mattina. La cosa importante è che Adam stia bene, non sappiamo cos'è successo e non speculeremo. Vi preghiamo di essere rispettosi nei commenti. Può capitare a chiunque. Auguriamo ad Adam il meglio.” A volte si vince, a volte si perde, Adam avrebbe dovuto prendersi una pausa maggiore tra le due casistiche.

La casa giapponese ha creato con Lancer un brand iconico, Mitsubishi UK ha da poco messo in vendita alcuni suoi modelli storici, tra cui una Lancer Evo IX MR FQ-360 HKS. Il futuro di Mitsubishi in Italia è strettamente legato a quello di Renault, i prossimi modelli saranno reinterpretazioni delle vetture francesi.