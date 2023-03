Vince una Lamborghini per un euro e la distrugge in un incidente: 'Colpa di una mucca'

Un ragazzo di 24 anni ha vinto una Lamborghini grazie ad una lotteria, spendendo un solo euro. Peccato però che la supercar di Sant'Agata Bolognese sia durata poco, visto che lo stesso automobilista è stato protagonista di un curioso incidente.

La storia di Grant Burnett, 24enne originario della Gran Bretagna, ha inizio quando lo stesso ha deciso di acquistare un biglietto di una lotteria in cambio di 99p, circa 1,10 euro al cambio. Dopo aver scoperto di essere stato il fortunato vincitore di una Lamborghini Huracan (del valore di circa 200mila euro) è andato a ritirare le chiavi della stessa lo scorso mese di febbraio, con tanto di bottiglia di champagne stappata e foto di rito con sorriso a 32 denti.

Peccato però che alla fine di febbraio lo stesso Burnett abbia svelato di essere rimasto coinvolto in un incidente che ha inevitabilmente danneggiato la sua Lamborghini. Secondo quanto spiegato dallo stesso, sarebbe stato colpito da dietro da una mucca: dopo averlo spinto lo avrebbe costretto ad un testacoda.

La vicenda ha sollevato un po' di dubbi sui social, visto che in pochi hanno creduto alla versione del ragazzo, e dalle foto pubblicate sul Daily Mail i danni all'Huracan appaiono davvero ingenti. Si nota infatti un cofano completamente danneggiato, ma anche il paraurti anteriore spaccato, e lo splitter strappato dall'auto.

Il sospetto è che il 24enne, forse non proprio esperto al volante di una supercar da circa 600 cavalli, abbia fatto tutto da solo, ma lo stesso ha rimandato al mittente ogni accusa, spiegando: "Vaf*anculo a tutti voi che condividete la foto della Lambo e cercate di dire che è colpa mia perchè andavo a 240 km/h". Per poi aggiungere: “L'auto si sarebbe sbriciolata se avessi colpito la barriera a quella velocità, se volete dire qualcosa sentitevi liberi di darmi un messaggio! Non ho avuto colpa per l'incidente perché una mucca ha colpito la parte posteriore della macchina facendomi andare in testacoda”.

Chissà se si farà mai chiarezza sull'accaduto, in ogni caso la Lamborghini è durata di più rispetto alla Tesla Model S ritirata alle 9:30 e distrutta alle 12:30. E a proposito di supercar disintegrate, come dimenticarsi della recente Ferrari Roma finita nel vano di un ascensore di un concessionario della Florida.