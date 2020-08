Vin Diesel si converte agli scooter elettrici: è una spia in fuga in un nuovo spot

Che siate scettici o meno a riguardo, moto e scooter elettrici stanno diventando sempre più mainstream. Ce lo conferma una volta di più una compagnia cinese che produce scooter a zero emissioni, che come testimonial ha scelto addirittura Vin Diesel.

Chi conosce l'attore hollywoodiano sa bene come sia il simbolo dichiarato di un'intera generazione amante dei motori e dell'alta velocità. Parliamo non a caso del protagonista assoluto della saga di Fast & Furious, che negli anni ci ha regalato su grande schermo emozioni e adrenalina a tutto spiano. I tempi però cambiano, e anche profondamente, come dimostra la nuova campagna di Yadea, una società cinese che vende scooter elettrici e biciclette a pedalata assistita.

Ora, per il lancio del nuovo modello G5, Yadea ha pensato di non badare a spese per la promozione e ingaggiare per l'appunto Vin Diesel, festeggiando vendite incrementate del 90% nella prima metà del 2020 - giusto per farvi capire quanto gli scooter elettrici stiano vendendo bene nell'era del COVID-19. Yadea ha così realizzato una simpatica pubblicità lunga 2 minuti, dalle atmosfere suggestive e con Vin Diesel al centro dell'azione.

L'attore è intento a cantare in un locale notturno quando a un certo punto le cose si mettono male e inizia un clamoroso inseguimento. Indovinate come Diesel riesce a sfuggire agli energumeni che stanno cercando di acciuffarlo: in sella al suo Yadea G5, piccolo, scattante, silenzioso e incredibilmente efficace. Lo spot è riuscito a convincervi? Vi ricordiamo fra l'altro che fino al 31 dicembre 2020 è possibile acquistare un nuovo scooter elettrico o una moto EV con ottimi incentivi statali.