Villa in Sardegna di Nikita Mazepin congelata dalla Guardia di Finanza

Il 2022 sarà sicuramente un anno che l'ex pilota di Formula 1 Nikita Mazepin non dimenticherà facilmente. Dopo il licenziamento del team Haas F1 arriva il congelamento di alcuni beni da parte della nostra Guardia di Finanza.

Nikita Mazepin è balzato alle cronache per alcune sue dichiarazioni sulla situazione in Ucraina più che per vicende sportive. A fine febbraio/inizio marzo era di fatto l'unico pilota di F1 a essere favorevole a correre il GP di Russia dell'attuale stagione di F1, nonostante l'invasione da parte del suo Paese dell'Ucraina.



Di lì a poco importanti marchi occidentali avrebbero lasciato la Russia, isolando il più possibile il Paese dopo le vicende belliche. Mazepin, come detto, è stato licenziato dal team Haas, ora però arriva un'altra doccia fredda: la Guardia di Finanza ha congelato un complesso immobiliare a Portisco, nel comune di Olbia, del valore di 105 milioni di euro.



La struttura sarebbe intestata a una società estera riconducibile al pilota e al padre Dmitry Arkadievich Mazepin, un oligarca vicino a Vladimir Putin. Si tratta solo dell'ultimo congelamento eseguito dalla Guardia di Finanza, che dall'inizio del conflitto ha bloccato yacht, panfili, conti bancari e ville di lusso appartenenti a potenti oligarchi russi in tutta Italia.