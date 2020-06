Vigili del fuoco bloccati da un'auto parcheggiata male: il video è assurdo

Il video in fondo alla pagina, postato su Instagram da stem.tv, mostra una scena non propriamente piacevole, e che speriamo in futuro possa verificarsi il meno possibile.

Non sappiamo esattamente dove siano state effettuate le riprese, ma fin dai primi secondi si può notare un camion dei pompieri fermo in una strettoia creata dai veicoli parcheggiati ai lati della strada. Uno in particolare, quello di colore blu scuro in altro, non era posizionato propriamente a filo col marciapiede, e quindi molti astanti hanno deciso di spostarlo in modo brutale.

La tecnica scelta è stata quella di spingere la vettura per farla rimbalzare sugli pneumatici, provando così a ruotarla senza doverla sollevare davvero. L'intervento ha richiesto un paio di minuti, e non possiamo non domandarci se la scelta migliore sarebbe stata quella di spostare via l'autovettura tramite l'enorme forza del mezzo dei vigili del fuoco.

Certo il proprietario non sarebbe stato affatto contento, ma al minuto 1:26 delle riprese viene inquadrato quello che pare essere un appartamento condominiale totalmente avvolto dalle fiamme, le quali escono dalla finestra proiettando verso l'alto una densa nube di fumo nero. Non siamo a conoscenza di dettagli approfonditi ma, fosse in gioco la vita di una persona, non ci sarebbero stati dubbi sull'intervento da attuare.

A ogni modo, dopo alcuni lunghissimi istanti, i vigili del fuoco hanno potuto avvicinarsi al sito interessato, e dal nostro canto speriamo che tutto sia andato per il verso giusto, e che nessuno sia rimasto gravemente ferito o peggio in seguito all'incidente.

A proposito di incidenti, vogliamo condividerne con voi due di lieve entità. Il primo ha visto protagonista il proprietario di una Audi che, per sua sfortuna, si è immesso in un sottopassaggio allagato finendo per rimanervi bloccato insieme alla propria auto. Il secondo invece riguarda un uomo indiano alla consegna della sua prima vettura personale. Il neopatentato accende per la prima volta la Volkswagen Polo nuova di zecca, si avvia verso l'uscita del parcheggio, e la ribalta pochi secondi dopo l'acquisto.