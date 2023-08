Vigili del fuoco: 'Un'auto elettrica ha preso fuoco spontaneamente'. E' mistero

Come vi abbiamo spiegato più volte le auto elettriche non prendono fuoco più delle colleghe termiche ma è anche vero che, come vi abbiamo altrettanto ribadito, gli incendi degli EV possono essere decisamente complessi da spegnere.

Il caso più famoso è quello della Tesla per cui sono stati necessari 45mila litri d'acqua per spegnerla ma ve ne sono altri simili, come ad esempio l'ultimo, quello che ci giunge dal Massachusetts, Stati Uniti, dove i vigili del fuoco hanno spiegato di aver utilizzato più di 11mila litri d'acqua per un veicolo elettrico che ha iniziato a bruciare "spontaneamente".

I pompieri hanno spiegato: "Se questo veicolo fosse stato parcheggiato in un garage, i risultati avrebbero potuto essere disastrosi – si legge in una nota del capo dei vigili del fuoco John Kelley - gli incendi dei veicoli elettrici sono difficili da combattere e presentano sfide uniche".

Il dipartimento di Wareham, intervenuto dopo la chiamata, ha precisato: "Le prime squadre in arrivo si sono trovate di fronte un'auto elettrica in fiamme nel vialetto. Dopo aver spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno continuato a bagnare il veicolo e, circa 30 minuti dopo l'incendio è divampato di nuovo. I vigili del fuoco sono rimasti sulla scena per circa tre ore utilizzando oltre 11.000 litri d'acqua per assicurarsi che l'incendio fosse definitivamente estinto. L'incendio sembrava essere scoppiato spontaneamente, poiché l'auto era già stata caricata", di conseguenza al momento del rogo l'auto non era collegata ad alcuna colonnina.

Thomas Purcell, capo provvisorio dei vigili del fuoco di Wakefield, ha chiosato: "Con l'aumento delle vendite di veicoli elettrici e ibridi, i vigili del fuoco continuano a modificare le tattiche per rispondere adeguatamente alle chiamate, proteggere proprietà e persone, nonché domare questi tipi di incendi. Chi si reca sulla scena di un incendio di un veicolo elettrico deve aspettarsi tempi più lunghi per gestirlo e controllarlo, garantendo un approvvigionamento idrico ampio, continuo e sostenibile, e prepararsi ad incendi secondari".