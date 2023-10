Vietato viaggiare a sinistra in autostrada se non si sorpassa: succede in Florida

Il disegno di legge 254 proposto nella Florida ha l'obiettivo di ridurre la congestione stradale, il numero di incidenti e la rabbia stradale imponendo ai conducenti di usare solo la corsia di destra su strade con limiti di velocità di 65 mph (105 km/h) o superiori, salvo sorpassi o se alla guida di veicoli di emergenza.

Negli Stati Uniti, sulle freeway, si può sorpassare sia da destra che da sinistra e non ci sono particolari limiti di velocità tra le varie corsie (salvo il limite generale). Tipicamente le corsie più a sinistra vengono usate per dai guidatori "più veloci", tuttavia, fino ad oggi, non era una regola. La proposta mira infatti a incoraggiare i conducenti a rimanere sulla corsia di destra nel caso in cui non si abbia particolare fretta.

E' importante segnare inoltre che progetti di legge simili nella Florida sono stati introdotti in passato senza successo, in parte a causa di preoccupazioni che le nuove regole potessero creare confusione tra i conducenti (sapevate che in Italia ci sono dei tratti in cui è consentito andare a 150 km/h?).

Inoltre ricordiamo che a settembre è stato approvato in Italia il nuovo decreto che include modifiche sostanziali al codice della strada. Tra le varie modifiche vi è una stretta ulteriore alla guida in stato di ebrezza e all'uso del cellulare.