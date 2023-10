Vietato attraversare il circuito in Formula 1: sentite quanto è costato ad Hamilton

In occasione del recente Gp del Qatar, assurdo gran premio che ha distrutto i piloti di Formula 1, Lewis Hamilton è stato senza dubbio uno dei protagonisti in negativo della corsa.

Il campione inglese ha visto il suo Gp terminare pochi metri dopo il semaforo verde, complice un contatto con il compagno di squadra George Russell, alla prima curva.

A differenza del 25enne britannico, che è riuscito a proseguire la sua gara, il 7 volte campione del mondo è stato costretto ad abbandonare mestamente la sua Mercedes nella ghiaia di Lusail.

Ma non finisce qui perchè Hamilton, oltre ad aver visto la sua gara conclusasi nel giro di pochi istanti, dovrà ora pagare una multa piuttosto salata. Il pilota Mercedes, per rientrare ai box (anche dopo un passaggio in scooter), ha attraversato la pista, cosa assolutamente vietata per ragioni di sicurezza a meno che non ci sia il regime di safety car o la gara sia sospesa.

Alla fine la Commissione di gara ha comminato a Sir Lewis ben 50mila euro di multa, dimezzati della metà (gli altri 25mila verranno eventualmente compensati in caso di un'altra infrazione analoga). “Dopo essere uscito di gara al primo giro, il pilota della vettura #44 ha abbandonato l’auto nella ghiaia ed è rientrato ai box – questo il referto dei commissari pubblicato da Formulapassion – ha quindi attraversato la pista che era attiva in quel momento e ha raggiunto il lato interno della pista pochi secondi prima che la vettura #63 arrivasse ad alta velocità dopo essere uscita dai box".

E ancora: "Ha quindi continuato a camminare lungo la pista fino a uscirne definitivamente. Durante l’incontro, il pilota della vettura #44 si è scusato e ha capito che la situazione avrebbe potuto essere molto pericolosa per lui e per i piloti che sopraggiungevano. I commissari hanno ribadito che l’attraversamento di una pista in situazione di attività può causare dinamiche estremamente pericolose e che i piloti devono essere molto prudenti".

Ovviamente per Lewis Hamilton, fresco di rinnovo di contratto con Mercedes, 25mila euro sono dei bruscolini, tenendo conto che il suo stipendio si aggira sui 35 milioni di euro annui, ma probabilmente la prossima volta ci penserà due volte prima di attraversare il circuito.