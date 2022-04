Viene schiacciata tra due camion in un incidente e sopravvive: il video incredibile

Mentre c’è chi salta dossi con un pick-up e si spacca la schiena, c’è anche chi riesce a sopravvivere a un incidente particolarmente disastroso uscendo praticamente illeso. Questo è il caso di una donna che, sorprendentemente, è sopravvissuta a bordo di un’Honda Fit schiacciata tra due enormi camion.

Il fatto a cui ci stiamo riferendo è stato ripreso integralmente dalle telecamere di un edificio adiacente, dalle quali si vedono chiaramente una betoniera e l’Honda bianca attendere, probabilmente, il semaforo verde in prossimità di un incrocio. All’improvviso, dalla sinistra della telecamera arriva un altro camion verde che, per motivi non ancora chiariti dalle autorità, non frena tempestivamente e finisce per scontrarsi con la vettura. In pochi secondi accade l’inevitabile: l’Honda viene spinta verso la betoniera e si trova completamente accartocciata.

Normalmente ciò significherebbe il peggio per il conducente; anzi, ci fossero stati passeggeri a bordo dell’Honda Fit la notizia sarebbe stata certamente più nera. Fortuna vuole, però, che a bordo ci fosse solo la conducente e che essa sia riuscita a uscire “solamente” scioccata dall’accaduto. Alla fine della clip pubblicata su Instagram, infatti, si vede la conducente muoversi ancora a bordo del veicolo, con ogni probabilità in attesa di soccorsi.

