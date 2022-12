Così viene costruito l'enorme F-150 Lightning: viaggio all'interno di una fabbrica Ford

Ford sta spingendo tantissimo sul fronte elettrico, entro il 2030 infatti vuole diventare un'azienda 100% elettrica. Dopo la Ford Mustang Mach-E, la società ha creato il Ford F-150 Lightning che, una volta arrivato sul mercato, ha subito iniziato a riscuotere moltissimo successo. Ecco come i robot lo costruiscono.

L'uscita commerciale in Italia del Ford F-150 Lightning non è ancora certa, abbiamo però visto il pick-up elettrico dell'ovale blu a Torino, ne abbiamo parlato nell'articolo Il Ford F-150 Lightning dal vivo alle ATP Finals. È un veicolo davvero enorme, americano sino al midollo, che viene costruito lungo una linea altamente automatizzata presso un impianto Ford di Dearborn, in Michigan.

A mostrarci il processo di produzione è lo youtuber JerryRigEverything, che ha avuto la possibilità di fare un tour nella fabbrica. Tutto inizia dal tetto dell'impianto, dove il telaio della vettura arriva già verniciato. Successivamente lo scheletro dell'auto arriva a piano terra dove un sistema automatizzato (l'AGV) lo spinge lungo la linea produttiva.

Parte superiore del veicolo e parte inferiore, con tanto di motore elettrico Made in USA, vengono assemblati lungo linee separate per poi ricongiungersi prima di arrivare a un punto chiamato "wedding ceremony", ovvero cerimonia di matrimonio, dove il corpo dell'auto incontra la sua piattaforma. È davvero interessante vedere come viene costruito il Ford F-150 Lightning, in una fabbrica automatizzata in cui si riesce a tenere il pavimento in ordine - del resto tempo fa avevamo visto una situazione simile presso le fabbriche Lamborghini a Sant'Agata Bolognese : così viene costruita la Lamborghini Huracàn.