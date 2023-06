Videogioco o realtà? L'incredibile video della Subaru che sembra uscito da Colin McRae

La Subaru Impreza con motore V8 Ferrari è divenuta molto popolare fra gli addetti ai lavori negli ultimi mesi. Si tratta di un progetto di un rallysta americano che ha ben pensato di unire la leggenda dei rally al propulsore del Cavallino Rampante.

Poche settimane fa la Subaru Impreza Ferrari era scesa per la prima volta in pista, e nelle ultime ore il bolide nippo-italiano è tornato a far parlare di se a seguito di un video pubblicato su Facebook, divenuto in breve tempo virale.

La clip è stata messa online precisamente dall'ARA, l'American Rally Association e fa riferimento ad una tappa dell'Oregon Trail Rally: si vede una Subaru in azione con una visuale da dietro grazie ad una action camera Insta360 dotata di un lungo selfie stick, che dà appunto all'idea di assistere ad un videogioco, tenendo conto che la visuale è da dietro e posizionata piuttosto in alto.

La fotocamere è fissata al lunotto posteriore da un impianto noto come LexiMount, che consente alle telecamere a 360 gradi di oscillare nella direzione opposta rispetto all'auto, catturando così un'inquadratura completa dei veicolo.

A completare il tutto, rendendolo ancora più “videogiocoso”, la presenza della velocità massima con tanto di RPM nell'angolo in basso a destra dello schermo. Di fatto mancano la grafica del percorso e il nome del pilota, con qualche piccola altra info e sarebbe stato pressochè impossibile distinguere il filmato da un videogame.

Se vi steste domandando chi ha deciso di realizzare tale bolide, sappiate che si tratta di Sam Albert, pilota da rally e grande appassionato di motori, che ha ben pensato, come detto in apertura, di posizionare un V8 uscito da Maranello nel cofano della sua jappo per un binomio a dir poco esplosivo.

Un filmato con action cam a 360 gradi in stile videogioco, polvere, una Subaru, un motore Ferrari e un suono incredibile: cos'altro chiedere? La nostra giornata è appagata.