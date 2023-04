I video degli utenti Tesla finiti nelle chat dei dipendenti: lo scoop Reuters

Tesla sta per affrontare un nuovo problema relativo alla privacy: sembra che un gruppo di 9 ex dipendenti della società di Elon Musk abbia diffuso immagini e registrazioni effettuate dalle auto fra il 2019 e il 2022 e a rivelarlo è la Reuters.

Le fonti di questa vicenda, che sono rimaste anonime, hanno raccontato di materiale altamente invasivo della privacy altrui, ad esempio un ex dipendente ha riportato di un video in cui un uomo si avvicina a una Tesla completamente nudo. Fra i filmati inviati all'interno di chat private anche tantissimi incidenti, ad esempio un filmato del 2021 mostrava una Tesla procedere a velocità molto alta in una zona residenziale e colpire un bambino in sella a una bicicletta. Le immagini mostravano il bambino catapultato da una parte, la bici dall'altra, un contenuto che ha fatto il giro delle chat senza freni...

Certo tantissimi contenuti erano innocui, si è parlato di filmati con cartelli stradali divertenti oppure foto di cani. Secondo gli intervistati, la maggior parte dei contenuti è stata condivisa soltanto fra due dipendenti, moltissimi video però hanno fatto il giro di Whatsapp... Come se tutto ciò non bastasse, si è scoperto che i computer utilizzati sul posto di lavoro erano in grado anche di mostrare la posizione GPS delle registrazioni, dunque potenzialmente si poteva scoprire dove vivessero gli utenti che hanno inviato le registrazioni ai server di Tesla. Ricordiamo che gli utenti di Elon Musk firmano un accordo per inviare i filmati alla casa madre per migliorare le capacità di Autopilot e non solo, niente e nessuno però permette ai dipendenti di condividere questo materiale. Inoltre l'accordo parla chiaro: le registrazioni devono rimanere assolutamente anonime e non possono in alcun modo essere collegate a un veicolo specifico, se le immagini però contengono la posizione GPS si crea una falla enorme nell'intero sistema...

Un altro potenziale problema riguarda le immagini provenienti da vetture parcheggiate: per anni Tesla ha raccolto materiale con espresso consenso degli utenti, la società poi ha confermato di aver smesso di collezionare materiale dalla Modalità Sentinella dei veicoli a partire dal 2018, cioè dal software 2020.48.5. Un ex dipendente ha però raccontato alla Reuters: "Eravamo capaci di vedere all'interno dei garage privati dei clienti, alcuni avevano anche dei dettagli distintivi". Paradossalmente anche Elon Musk stesso è stato "vittima" di questo leak: circa tre anni fa alcuni dipendenti Tesla hanno trovato e diffuso il video di un veicolo alquanto unico parcheggiato all'interno di un garage. Un veicolo "sommergibile", si trattava infatti della Wet Nellie, la Lotus Esprit di colore bianco che appare nel film di 007 La Spia che mi Amava del 1977, una one-off da collezione che Elon Musk ha acquistato all'asta nel 2013 per 968.000 dollari. (Foto Wet Nellie: Jörg Behrens, CC BY-SA 3.0)

Ovviamente Tesla ha dichiarato che, saltuariamente, i dipendenti avevano la possibilità di visionare filmati per risolvere problemi relativi ad Autopilot e altro, è chiaro però che nessun video andava condiviso, il problema di privacy in questo senso è evidente - e abbiamo come l'impressione che in un mondo sempre più digitale, con telecamere dappertutto, sia solo l'inizio di ciò che potrebbe accadere in futuro... La Reuters ha scritto sia a Tesla che a Elon Musk per ottenere chiarimenti, ancora però l'agenzia non ha ottenuto risposta.