In un video una Tesla Model 3 completa di scarico e rombo: idea geniale o eresia?

Probabilmente gli appassionati Tesla avranno un mancamento nel vedere il video presente in questo articolo, qualcuno però ha ben pensato di dotare una Tesla Model 3 del classico rombo da motore termico, un'eresia in campo elettrico.

Ormai lo sappiamo, con l'avvento delle auto elettriche nel giro di qualche anno (diciamo anche decennio, c'è ancora tempo...) il classico rombo dei motori tradizionali sparirà per sempre. Anche nelle loro varianti più sportive, le BEV non producono alcun suono, al massimo un sibilo ma nulla di più. Come si può fare dunque nel caso vogliate sfruttare la nuova tecnologia elettrica ma comunque avere un suono da super car V12?

I ragazzi del canale YouTube SneakerheadinthebayVlogs hanno pensato di installare a bordo di una Tesla Model 3 un impianto di scarico completo di speaker con controllo del volume. L'impianto a quanto pare si può acquistare non solo per la Model 3, anche per la X e la Y e il risultato - dobbiamo ammetterlo - è alquanto soddisfacente, per quanto ovviamente sia spiazzante e dissacrante. Il sistema inoltre si interfaccia alla perfezione con un'app per smartphone ben disegnata, con la quale controllare il volume degli effetti e altre opzioni. Montereste mai un sistema simile su una Tesla?

Avevamo già visto montare sistemi di scarico da F1 su auto "civili" ma gli effetti fake forse sono davvero troppo...