Video del Tesla Cybertruck che straccia una Porsche 911 mentre traina... una Porsche 911

Tesla ha avviato le consegne del suo nuovo pick-up Cybertruck. Il CEO Elon Musk ha svelato alcune specifiche del veicolo, tra cui la sua carrozzeria in acciaio inossidabile e la velocità in rettilineo. In un video dimostrativo, il Cybertruck ha superato una Porsche 911 in una gara di resistenza, trainando contemporaneamente un'altra 911.

Sebbene la lunghezza del rettilineo non sia chiara, così come non è chiaro il setup esatto del Cybertruck nel video, si presume che la Porsche 911 utilizzata fosse una Carrera T da 379 CV, basandosi su caratteristiche come colore, ruote e calotte degli specchietti. Nel video, è emersa un'immagine con un tempo dichiarato di un quarto di miglio (400 metri) inferiore a 11 secondi e un tempo 0-100 km/h di 2,6 secondi, che corrispondente all'allestimento più costoso denominato "Cyberbeast" sul sito Tesla.

Tesla ha menzionato durante l'evento una "beast mode" per il Cybertruck, dichiarando una potenza massima di 845 cavalli quando equipaggiato con la trasmissione trimotore. Con un peso dichiarato di 3100kg, sembra plausibile che il Cybertruck possa superare la Porsche 911 in una gara di accelerazione, almeno per un breve periodo.

Tuttavia, è importante notare che i video promozionali possono essere selettivamente montati, e la vera valutazione delle prestazioni del Cybertruck dovrà attendere test nel mondo reale. Resta incerto se la Porsche utilizzata fosse la versione più lenta disponibile, e solo l'esperienza pratica potrà confermare le vere capacità del Cybertruck.

Se avete ricordo del vetro rotto da Elon Musk durante il primissimo reveal di Tesla Cybertruck, sappiate che ora Tesla ha realizzato un adesivo apposito con disegnato lo schianto.