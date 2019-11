In un video il Tesla Cybertruck circola in strada: è davvero imponente

Nell’ultima settimana ce lo siamo chiesto tutti: che effetto farebbe vedere un futuristico Tesla Cybertruck circolare regolarmente per strada? La risposta ci arriva da un nuovo video pubblicato su Instagram.

Le immagini sono state diffuse dall’utente Chicago_Roy sul social network di Facebook dedicato alle fotografie e ai video e mostrano alla perfezione un Cybertruck circolare in strada (ma senza il lanciafiamme come optional...), su Crenshaw Boulevard, molto vicino al quartier generale di SpaceX di Hawthorne, in California.

Anche se il video dura appena una manciata di secondi, poiché lo stesso utente che lo ha girato è stato preso alquanto alla sprovvista, bisogna ammettere che il nuovo Tesla Cybertruck cattura davvero l’attenzione. Il suo aspetto futuristico lo rende qualcosa di mai visto prima, ci catapulta davvero in un film di fantascienza o in un videogioco ambientato nel futuro (come Cyberpunk 2077 magari...); a sorprendere però sono soprattutto le sue dimensioni, la Tesla Model X che lo insegue sembra una vettura minuscola a confronto.

Tutte le altre auto in strada lo sembrano, il che ci fa pensare: sarà un pick-up perfetto per le strade e i parcheggi americani, in Europa invece dove vedremo (e parcheggeremo, soprattutto) un bestione simile? Bisognerà fare attenzione anche allo spazio disponibile in garage perché non entrerà in moltissimi box standard... in ogni caso il Cybetruck si può già ordinare, anche in Italia, e bastano 100 euro di anticipo.