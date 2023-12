Il video del Tesla Cybertruck che batte la Porsche 911 nasconde qualche magheggio?

Continua a far parlare di se il Tesla Cybetruck, ufficialmente in vendita dallo scorso 30 novembre, a seguito di un evento show presentato da Elon Musk in persona. A far discutere è stato uno dei momenti clou di quella serata, il famoso video in cui il pick-up elettrico ha la meglio su una Porsche.

Nel dettaglio, nel corso dell'evento di consegna, è stato mostrato un filmato di un Tesla Cybertruck che batte una Porsche 911 mentre ne traina un'altra, immagini che hanno permesso di ammirare l'inaudita potenza sia a livello motoristico che di traino, del camioncino di Musk.

Quel video ha però fatto venire dei sospetti a molti, e lo si capisce chiaramente da un recente thread aperto su Reddit, social molto frequentato oltre oceano, in cui si mettono in dubbio le prestazioni del Cybertruck nella sfida contro la Porsche.

Un utente, infatti, facendo un semplice calcolo, spiega che trainare una Porsche 911 più un rimorchio fanno un totale di 5,9 tonnellate, e tenendo conto della potenza totale del Cyberbeast da 845 cavalli, il pick-up dovrebbe tagliare il traguardo in circa 14 secondi, contro i 12,2 della Porsche 911 Carrera base.

In pratica si mette in dubbio che una vettura da 845 cavalli più un pesante traino, possa avere la meglio su una 911: teoria plausibile? Molti hanno risposto al dubbio sollevato dall'utente di Reddit, e diversi sono stati coloro che hanno replicato con calcoli scientifici a sostegno della tesi del “fake”, sottolineando come sia probabile che Musk abbia optato per un Cybertruck potenziato, magari con almeno 1.000 cavalli, giusto per regalare lo spettacolo contro la supercar tedesca.

Per molti si è trattato invece di semplice e puro marketing, quindi uno spettacolo fine a se stesso, mentre altri hanno dato ragione a Musk, considerando per veritiere le prestazioni mostrate dal pick-up elettrico.

Forse la risposta migliore a tale dilemma potrebbe arrivare da Porsche, nel caso in cui decidesse di effettuare a sua volta il test per capire se realmente il camioncino green sia più veloce o meno della sua 911: staremo a vedere. Voi che idea vi siete fatti? La cosa certa è che il tutto è stato un grande show, indipendentemente da prestazioni reali o meno.