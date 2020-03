In un video spia la strana Mercedes-Benz EQE 100% elettrica

Mercedes-Benz sta sempre più spingendo sull'elettrificazione della sua gamma, fra auto 100% elettriche e ibride plug-in. Oggi qualcuno potrebbe aver beccato in strada la nuova Mercedes-Benz EQE.

Della nuova gamma elettrica del marchio della stella sappiamo molte cose, ad esempio vedremo presto tre nuovi modelli ibridi plug-in - ovvero la GLA, la CLA berlina e la CLA Shooting Brake -, la berlina 100% elettrica EQS e il crossover EQA. Potrebbe aggiungersi però anche la BEV EQE, che qualcuno potrebbe aver filmato in strada - in pagina trovate il video-spia.

Nel filmato si vedono sia la EQS che la probabile EQE, che colpisce soprattutto per il suo particolare design. Le linee sembrano infatti allungate rispetto alla berlina elettrica EQS, con un retro davvero particolare che probabilmente ha preso in prestito diversi dettagli dai crossover Mercedes. Il risultato è uno strano ibrido, che combina insieme le forme di una berlina a quelle di un crossover estremamente compatto, con qualche spruzzata qua e là di elementi da hatchback.

Come si evince dal filmato poi, rispetto alla EQS di produzione dovremmo avere le maniglie delle portiere a scomparsa - sempre che Mercedes non le tolga come fatto dagli ultimi concept. Vedremo, ci sarà tempo per scoprire nuovi dettagli ufficiali, nel frattempo che ne dite di questa strana vettura?