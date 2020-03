In un video spia la nuova plancia Dual Screen della Mercedes-Benz EQS elettrica

I fan della Mercedes-Benz Classe S, ma non solo, stanno seguendo con molta curiosità lo sviluppo della nuova EQS 100% elettrica, per l'appunto la versione a zero emissioni della berlina tedesca. Oggi siamo in grado di mostrarvi i particolari interni, differenti da quelli Mercedes attuali.

La nuova EQS, che sarà comunque diversa (purtroppo) dalla concept car Vision S mostrata dal marchio della stella a tre punte qualche mese fa, si presenterà sul mercato con una plancia minimale e due grandi schermi, uno dietro lo sterzo che funge da classico quadro strumenti digitale, un altro montato al centro, in verticale, posizionato abbastanza in basso rispetto ad altre plance che abbiamo visto nel 2019 e in questo 2020, più a portata d'occhio.

La vettura filmata e pubblicata su YouTube è ancora in versione prototipo, con livrea camouflage, dunque siamo ancora lontani dalla versione finale di produzione, è impossibile dare giudizi netti. Di certo però possiamo esprimerci sulla nuova plancia disegnata da Mercedes-Benz, che di certo vuole tagliare in modo netto con il passato e differenziare maggiormente la berlina elettrica dalla sorella Classe S. Classe S che in versione 2020 dovrebbe essere presentata al prossimo Salone di Parigi, Coronavirus permettendo; la nuova EQS invece dovrebbe essere svelata entro la fine dell'anno.