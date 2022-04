Ecco il video e il sound della Ferrari 296 GT3 in azione sul circuito di Fiorano

Ferrari ci aveva fatto sognare mostrando i primi bozzetti della Ferrari 296 GTB in versione GT3, il nuovo strumento da competizione che la casa del cavallino rampante adotterà in tutte le competizioni GT, mandando in pensione l’attuale 488 GT3, che finalmente possiamo vedere in azione, ascoltando il ruggito del V6 tra i cordoli di Fiorano.

Dopo avervi mostrato le prime immagini “rubate” della Ferrari 296 GT3, adesso è arrivato il momento di vederla in video, grazie al filmato pubblicato da Varryx, lo youtuber sempre sul pezzo quando si tratta di immortalare le supercar nostrane in corso di sviluppo o pronte per la produzione (l’ultimo avvistamento aveva come protagonista una nuova Lamborghini Countach e il suo V12).

Il video è breve e registrato al di fuori del circuito, ma nonostante la qualità non proprio eccelsa, ciò non ci impedisce di apprezzare la 296 GT3 in tutta la sua sportività. Possiamo vedere il corpo vettura avvolto nel wrap rosso e nero che avevamo già visto, che inganna la vista ma non può certo nascondere le forme più generose dovute alle modifiche aerodinamiche necessarie per competere nella classe GT3. In particolare impressiona l’enorme ala posteriore con supporto a collo di cigno, che esalta il retrotreno assieme al diffusore posteriore studiato appositamente per l’occasione.

Ricordiamo inoltre che sotto al cofano della 296 GT3 c’è il V6 da 2.9 litri derivato dalla versione di serie, che in questo caso però non può fare affidamento sulla componente elettrica, dal momento che il regolamento del campionato non permette l’adozione di powertrain ibridi. Ancora non c’è una data ufficiale riguardante il debutto ufficiale della vettura, ma si pensa che possa scendere in pista dal 2023.