Nel recente video della Sony Vision S si vede anche un crossover?

La scorsa settimana Sony ci ha regalato un interessante video della sua nuova vettura elettrica Sony Vision S, qualcuno però si è chiesto: a un certo punto della clip appare anche un crossover?

A farsi questa domanda sono stati i nostri colleghi di InsideEVs, che da 00:41 a 00:41 nella clip - che vi abbiamo rimesso in questa pagina - si nota una vettura completamente al buio, dalle linee differenti dalla Vision S... Che Sony abbia inserito un clamoroso easter egg?

L'attenzione è tutta spostata sui fari accesi della Vision S, appena dietro però effettivamente si vede un'altra auto, difficile credere che sia accaduto per caso, o che sia un modello di un altro produttore. Che il produttore giapponese abbia creato la Vision S per pura goliardia, senza la voglia di commercializzarla, per puntare invece su un crossover da lanciare in tutto il mondo?

È una tesi estremamente affascinante, che potrebbe avere un senso: il segmento SUV/Crossover è certamente il più battuto del momento, il debutto di una vettura simile sarebbe maggiormente giustificato dal punto di vista commerciale, Sony ha però ribadito di non voler debuttare nel mercato - del tutto nuovo per lei. Staremo a vedere, però sarebbe bello vedere un crossover Vision S di Sony sfidare la Tesla Model Y e gli altri SUV/Crossover elettrici del mercato.