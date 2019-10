Un video ci fa sentire il ruggito della Corvette C8.R

La settimana scorsa Chevrolet ha mostrato le carte che teneva in mano da un bel po', presentato la nuova Corvette C8 decapottabile, ma anche la C8.R: versione dopata della mid-engined pensata per le competizioni di motor sport. Chevrolet spera di tornare a vincere competizioni come la Rolex 24 at Daytona. Un video ci fa sentire il suo ruggito.

La Corvette da gara ruggisce come una monoposto da Formula 1, un suono tanto primordiale quanto fantascientifico. Eppure questo rombo alza più dubbi di quelli che avevamo prima, perché ancora non sappiamo quale sarà il motore della C8.R, e questo video non fa altro che confutare alcune delle tesi più accreditate che avevamo.

Se abbiamo questo video lo dobbiamo ai ragazzi di Corvette: Sales, News & Lifestyle, che proprio mentre gli occhi del pubblico erano puntati sulla nuova decapottabile, sono riusciti a sfoderare il telefono proprio nel momento in cui qualcuno ha deciso di montare a bordo dell'abitacolo della CR.8 (off-limits per i reporter) e far gridare un pochino il motore.

Ora per scoprire che tipo di motore monta la C8.R, oltre che tutti gli altri dettagli, non resta che aspettare i prossimi mesi. Per il momento abbiamo solamente speculazioni e rumor. Ricordiamo che Chevrolet con la C8.R spera di posizionarsi bene nelle competizioni dell'IMSA.