Il video delle prime Lucid Air consegnate in Europa: altro che fallimento

Il mondo automotive sta vivendo un momento alquanto complicato e a far fatica sono soprattutto le start-up, nuove realtà nate in seguito all’espansione della mobilità elettrica. Fra queste troviamo sicuramente Lucid Motors, azienda anti-Tesla che sta per effettuare le prime consegne in Europa.

Nonostante il pessimismo cosmico di Elon Musk, che qualche settimana fa ha predetto l’imminente fallimento di Lucid Motors, la società americana sta per effettuare le sue prime consegne nel vecchio continente. Dopo aver aperto gli ordini qualche mese fa, e aver inaugurato un Lucid Store in Germania, la società ha iniziato a consegnare la sua Lucid Air Dream Edition in Germania e Paesi Bassi, presto però toccherà anche a Svizzera e Norvegia, tutti Paesi in cui la mobilità elettrica è già molto diffusa.

Sul web la stessa Lucid Motors ha diffuso un video in cui si mostra non solo il processo di sviluppo avvenuto in California e la costruzione in Arizona, anche la prima consegna europea. Ricordiamo che la Lucid Air Dream Edition al momento è l’auto elettrica con più autonomia in assoluto sul mercato, secondo lo standard WLTP infatti promette fino a 883 km con una sola carica. Si tratta certo di un’edizione speciale, anche la Lucid Air Grand Touring riesce in ogni caso ad arrivare a 839 km.

La Lucid Air ha anche ottenuto le 5 Stelle Euro NCAP, dunque si tratta di una vettura estremamente sicura, del resto fra i fondatori della società ci sono anche ingegneri che hanno costruito la Tesla Model S di Elon Musk. A tal proposito il CEO di Tesla sembra stia sbagliando la previsione di fallimento per Lucid Motors, il settore è in ogni caso in difficoltà, in particolare sul fronte delle auto a energia solare: Lightyear ha dichiarato bancarotta e altre realtà come Sono Motors e Aptera non stanno molto meglio… speriamo in una ripresa generale!