Il video di una Porsche 911 GT2 RS che si schianta su una Pagani Huayra BC a Monza

Durante un track day nell'italianissimo autodromo di Monza, il pilota di una Porsche 911 GT2 RS ha preso una curva ad una velocità davvero eccessiva, andando a schiantarsi sulla fiancata di una Pagani Huayra BC. Domare così tanta potenza è tutto fuorché semplice.

Entrambi i veicoli, come si evince dal video che trovate in calce, sono rimasti gravemente danneggiati. Non conosciamo invece lo stato dei piloti, anche se nel video si vede la persona alla guida della Porsche 911 GT2 RS uscire apparentemente indenne.

Ma anche questo dettaglio ci fa sobbalzare dalla sedia: il pilota esce dal veicolo senza che i direttori di gara abbiano ordinato lo stop agli altri automobilisti. Se un altro veicolo avesse preso male la curva uscendo dal circuito il risultato sarebbe stato fatale. Forse, prima di mettersi alla guida di bolidi così potenti, varrebbe la pena farsi spiegare un po' meglio le norme di sicurezza base.

La curva che ha fatto da scenario all'incidente è proprio la famigerata Chicane iniziale del circuito di Monza. Come spiega Motor1, si tratta di una curva posizionata dopo un lungo rettilineo: è richiesta un'ottima capacità di controllare i freni e dosare la velocità. Nel video è abbastanza evidente che il pilota della Porsche non abbia frenato a sufficienza, tant'è che entra in curva ad una velocità eccessiva. Davvero un peccato per la Pagani Huayra BC, caduta vittima dell'imprudenza altrui.