In un video la nuova Tesla Model Y Dual Motor con cerchi Gemini

Se le Model S e Model X sono state un meraviglioso antipasto dei piani di Tesla, Model 3 e prossimamente Model Y sono e saranno la perfetta "summa" di entrambi, soprattutto il crossover Y, che qualcuno ha incontrato per strada con tanto di badge Dual Motor e cerchi Gemini.

Presentata lo scorso marzo, la Tesla Model Y sarà commercializzata all'inizio del 2021, i tempi sono dunque maturi per effettuare gli ultimi test di calibrazione sulle strade "normali", là dove un nuovissima Model Y di colore bianco è stata riconosciuta e filmata. Non è la prima volta che accade, in questo nuovo video però abbiamo un'ottima qualità di immagine, una scena ben illuminata e una Model Y del colore entry level, ovvero l'unico standard non a pagamento.

Possiamo così vedere quanto la Model Y sia simile alla X nel retro, anche se il frontale è identico a una Model 3; la vettura infatti incarna alla perfezione le due vetture, strizzando l'occhio a chi in questi anni ha sognato una Model 3 con animo da crossover, più muscolosa e spaziosa ma senza costare uno sproposito come la Model X.

Inoltre all'interno dell'abitacolo troviamo il layout che ha reso famosa la Model 3, con un grande schermo centrale da 15 pollici sistemato in orizzontale, non la plancia più elaborata con schermo da 17 pollici in verticale di S e X. A chiudere il filmato, anche i nuovi cerchi Gemini, che faranno concorrenza ai classici Aero offerti in questi anni da Tesla; magari anche in Europa, dove la Model Y sarà prodotta in massa nella nuova Gigafactory 4 di prossima costruzione.