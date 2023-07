Video nostalgico post 2035: 'In futuro il rumore dei motori termici sarà solo un sussurro'

Come sarà il mondo post 2035, dopo il ban dell'Ue di benzina e diesel? Lo youtuber Ayrton (SpitBike) ha cercato di immaginarselo realizzando un video “datato” 2040 con protagonista una Tesla e una BMW termica.

Un video nostalgico in cui il protagonista è il drifter Thomas Fouillard, mentre lo si vede recarsi in un capannone con una Tesla Model 3, per cui è in arrivo il nuovo modello: l'automobilista parcheggia la sua auto collegandola alla colonnina di ricarica, per poi avvicinarsi a quella che sembra a tutti gli effetti una vettura coperta da un telo.

Dopo averlo tolto emerge una vecchia BMW anni '90 di colore rosso che si scopre essere un'auto preparata per il drift. Thomas si mette alla guida della berlina tedesca e inizia a driftare attorno al capannone in attesa che la sua Tesla completi la ricarica dopo di che, una volta ricaricata la batteria, riparcheggia la BMW, stacca la Tesla della spina e torna a guidare l'elettrica di Elon Musk verso casa.

"Era da un po' che volevo fare questo video – racconta Ayrton - con Thomas ci conosciamo da molto tempo. Ci siamo visti vicino a Bassens quando stavo guidando una motocicletta su una terra desolata e lui si stava allenando per fare derapate. Sono riuscito a realizzare questo video tutto da solo in un giorno”.

Ayrton è nostalgico ma nel contempo è conscio che la vita odierna non è più sostenibile a livello ambientale: “Il sistema attuale non è fatto per essere ecologico, con le grandi aziende che cercano soprattutto di fare soldi”.

Il filmato dura 3 minuti e 32 secondi ed è presentato come “un piacevole viaggio al crocevia tra il vecchio e il nuovo”, e inizia così: “Siamo nel 2040, cinque anni dopo una decisione storica: il divieto di tutti i veicoli a motore termico in Europa".

Quindi il messaggio finale, che fa quasi venire i brividi se letto ora: “Nel futuro che ci aspetta, il ronzio di un motore sarà solo un sussurro nei nostri ricordi”. Ovviamente va detto che non saranno vietato tutti i motori termici ma solo la produzione delle vetture a benzina e diesel (salvo che siano alimentate ad e-fuel) ma è logico pensare che in futuro le termiche diverranno un miraggio, surclassate dalle elettriche.

Chissà che un giorno non ci ritroveremo anche noi in un capannone abbandonato, a togliere un telone impolverato da un vecchio motore a benzina, per poi godercelo per qualche minuto prima di tornare alla vita di tutti i giorni.