Ecco il video della nave San Rio al porto di Vladivostok, carica di auto congelate

Questo periodo è piuttosto problematico per coloro che sono in attesa della propria vettura, prima di tutto per la crisi dei chip, che rimarrà incisa nella storia del mercato automobilistico e non solo, ma a quanto pare ci sono ulteriori problemi in giro per il globo dovuti al meteo e alle condizioni climatiche proibitive.

E la testimonianza lampante di questo fenomeno è documentata in un video che sta facendo il giro del mondo, e mostra la nave San Rio arrivata in Russia carica di auto completamente ghiacciate. La nave che porta il nome di un paese caldo e su cui sventola la bandiera di Panama solitamente solca i mari che dalla Corea del Sud portano al porto di Vladivostok, che in questo periodo sono davvero insidiosi, come afferma il capitano della nave ai microfoni di un magazine russo: “È dicembre, il mare è mosso e ventoso. L'acqua schizza a bordo, formando una crosta. Non è niente di grave. Solo che quest'anno i venti sono molto più forti del solito. Ma i marinai ci sono abituati. È successo prima, ma scaricavamo ed era tutto ok”.

Stando a quanto riportato dalla pubblicazione russa il carico si compone prevalentemente di vetture giapponesi, in particolare di modelli Honda Jazz e Toyota Tank. Quando la nave attracca le auto sono completamente immobilizzate sotto ad una crosta di ghiaccio, per questo l’equipaggio deve prima liberarle utilizzando ogni risorsa disponibile, in particolare facendo uso di sostanze reagenti e idranti, e chiaramente può succedere che alcune auto restino danneggiate a seguito del “trattamento”.

Restando in tema di navi che trasportano auto, non perdetevi questo ambizioso progetto svedese che punta alla realizzazione di un vascello che possa trasportare 7000 auto con la sola forza del vento.