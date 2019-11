Un video mostra il Land Rover Defender nel set di 007 No Time to Die

Come è noto, il Land Rover Defender è una delle auto che saranno usate dai villain di James Bond nel 25esimo capitolo della saga, No Time to Die. Era stato proprio il set del film a rivelarci il nuovo suv in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale. Ora alcune nuove foto ce lo mostrano nuovamente in tutto il suo splendore.

Vernice nera, cerchioni neri e finestrini oscurati. Riuscite ad immaginare un veicolo in grado di incarnare meglio il concetto di auto dei cattivi? Eh già, perché il Land Rover Defender 110 X sarà usato dai nemici dell'agente con licenza di uccidere.

Ci aspettiamo un bell'inseguimento tra qualche Land Rover e 007, magari a bordo di una delle ben quattro Aston Martin che saranno mostrate in No Time to Die: dalla DB5, alla V8 Vantage, per arrivare alle moderne DBS Superleggera e Valhalla.

Non sappiamo quanto è rimasto delle Land Rover Defender usate dalla produzione dopo le riprese: nel video del dietro le quinte le cose si fanno a dir poco incasinate per i cattivi. Un classico.

Nel frattempo non è solamente Aston Martin a fare all-in, anche Land Rover sarà ampiamente presente all'interno della sua pellicola con una discreta varietà di veicoli. Sappiamo che ci saranno i Range Rover Sport SVR, Land Rover Series III e una Range Rover Classic.